Подозреваемого в разглашении тайны генерала ФСИН арестовали в день награждения

Начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Ростовской области генерал-майора внутренней службы Муслима Даххаева должны были наградить за участие во второй чеченской кампании. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ходом задержания.

13 ноября Даххаев планировал отправиться на награждение в Махачкалу, однако руководство ФСИН попросило его остаться в Ростове якобы для участия в празднике в честь образования подразделений специального назначения на базе ОСН «Мангуст». Вместо торжества генерала арестовали по подозрению в разглашении гостайны.

Как рассказал собеседник издания, задержание Даххаева связано с незаконной прослушкой. Генерал наладил продажу услуг по наружному наблюдению, отслеживание телефонов и прочие методы слежения. Источник рассказал, что с помощью Даххаева любой желающий мог заказать такую опцию, в том числе и злоумышленник.

Даххаева арестовали на два месяца по подозрению в разглашении гостайны накануне 13 ноября. Задержание главы ростовского ФСИН и двух его заместителей стало результатом совместной операции ФСБ и управления собственной безопасности ФСИН, в отношении генерала велась разработка.

57-летний Муслим Даххаев возглавляет управление ФСИН по Ростовской области с июля 2018 года. Ранее генерал проходил службу в органах внутренних дел, в том числе в Дагестане на должности заместителя министра внутренних дел республики. Также он награжден орденом Мужества и именным огнестрельным оружием.

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