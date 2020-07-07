Стало известно об экстренной ситуации с пассажирским самолетом в Крыму

Пассажирский лайнер совершил аварийную посадку в аэропорту Симферополя в Крыму. Об экстренной ситуации на борту стало известно во вторник, 7 июля, информированному источнику «Интерфакса».
Согласно данным собеседника агентства, речь идет о Boeing 747, следовавшем по маршруту из Екатеринбурга. Известно, что на борту воздушного судна находятся около 200 человек.
По предварительной информации, причиной инцидента стал отказ электроники в кабине. «У пилотов в кабине погасли табло, посадка производилась в ручном режиме», — пояснил источник.
Сведений о пострадавших в результате произошедшего не приводится.
17 июня сообщалось, что летевший из Москвы SSJ-100 совершил аварийную посадку в Перми из-за технической неисправности. На борту находились 50 человек — пять членов экипажа и 45 пассажиров. Посадка в аэропорту Перми прошла благополучно, никто не пострадал.