В Екатеринбурге приземлился аварийный лайнер

В екатеринбургском аэропорту Кольцово приземлился лайнер Airbus A320 «Уральских авиалиний», у которого сработал датчик неисправности одной из систем. На борту аварийного самолета находятся 149 пассажиров, сообщает ТАСС.

Вылетевший из Кольцово лайнер, который должен был выполнить рейс в Симферополь, три часа кружил в небе, вырабатывая топливо. Аэропорт работает без ограничений, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе воздушной гавани.

Пассажиров доставят в Симферополь резервным самолетом. Вылет намечен на 19:20 по местному времени (17:20 по московскому).

Уральские следственные органы на транспорте между тем сообщили о проведении процессуальной проверки по факту внеплановой посадки. Там рассказали, что командир экипажа при наборе высоты решил вернуться в аэропорт вылета из-за «некорректной индикации скорости».

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