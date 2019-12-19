Самолет с отказавшим двигателем сел в Подмосковье

Самолет Ил-76 с 13 людьми на борту успешно сел в подмосковном аэропорту Жуковский после отказа одного из двигателей во время взлета. Об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах.

По его словам, посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. «Помощь оперативных служб не понадобилась», — добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что один из четырех двигателей отказал у самолета, принадлежащего научному летно-исследовательскому институту. Пилоты выработали 50 тонн топлива, прежде чем приступить к снижению.

Ил-76 — это российский тяжелый военно-транспортный самолет.

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