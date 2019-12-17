Экипаж аварийно севшего в поле Ту-22М3 наградят

Экипаж бомбардировщика Ту-22М3, совершившего аварийную посадку в Астраханской области, представят к наградам. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает «Интерфакс».

В сообщении сказано, что летчики получат награды за «самоотверженные действия», которые позволили «отвести самолет с отказавшим двигателем от населенного пункта».

Ранее стало известно, что Ту-22М3 получил повреждения при посадке с отказавшим двигателем. Степень разрушения самолета определит специальная комиссия. Источник ТАСС рассказал, что посадка произошла на закрытой территории Государственного летно-испытательного центра имени Чкалова возле Ахтубинска, за пределами города.

17 декабря дальний бомбардировщик Ту-22М3 совершил аварийную посадку «на грунт» в Астраханской области из-за отказавшего двигателя. Военный самолет выполнял плановый полет без боекомплекта. Летчики смогли сами покинуть судно, они не пострадали. На земле разрушений нет. Самолет летел с военной базы Шайковка в Калужской области в Ахтубинск и не долетел несколько километров.

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