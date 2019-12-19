Самолет с отказавшим двигателем приготовился к посадке в Подмосковье

Пассажирский самолет Ил-76 приготовился к посадке в подмосковном аэропорту Жуковский из-за отказавшего двигателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Рабочими остаются еще три двигателя. Лайнер заправлен 50 тоннами топлива, сейчас пилоты вырабатывают остатки. «После выработки самолет совершит посадку», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на борту находятся 13 человек. Самолет принадлежит научному летно-исследовательскому институту.

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