Летевший в Москву самолет совершил экстренную посадку в Баку

В Баку экстренно приземлился пассажирский самолет российской авиакомпании Azur Air, летевший в Москву. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Рейс, доставлявший пассажиров из индийского штата Гоа, был прерван по техническим причинам. По информации информационного агентства «Регион онлайн», во время полета перестали работать несколько генераторов. Самолет благополучно сел в столице Азербайджана в 11:05 по бакинскому времени.

«Все пассажиры на данный момент размещены в международном аэропорту Гейдар Алиев, — цитирует азербайджанское новостное агентство Trend представителя аэропорта. — Им будут предоставлены питание и напитки».

Директор департамента информационной политики и коммуникаций авиакомпании Azur Air Анастасия Дюмулен сообщила РБК, что за пассажирами в Баку вылетит резервный борт. Его отправление было запланировано на 14:00.

Azur Air — российская чартерная авиакомпания, созданная на базе регионального перевозчика «Катэкавиа», до конца 2014 года работавшего в Сибирском и Приволжском федеральных округах. В 2018 году средний возраст ее воздушного парка составлял 20,2 года.

В ноябре сообщалось, что в Москве экстренно сели два самолета. Один из них направлялся в Баку, другой летел на Мальдивы.

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