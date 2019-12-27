У летевшего в Белоруссию самолета отказал автопилот

У самолета авиакомпании Iraqi Airways, летевшего из Багдада в Минск, отказал автопилот. Об этом сообщает ТАСС.

Лайнер успешно совершил экстренную посадку в ростовском аэропорту Платов. Отмечается, что инцидент произошел с самолетом Airbus A321.

Ранее в декабре самолет российской авиакомпании Azur Air, летевший в Москву, экстренно приземлился в Баку. Рейс, доставлявший пассажиров из индийского штата Гоа, был прерван по техническим причинам: во время полета перестали работать несколько генераторов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!