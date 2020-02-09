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Командир экипажа Boeing 737 рассказал о причинах жесткой посадки в Усинске

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Командир экипажа Boeing 737 Котомин Владимир назвал предварительной причиной жесткой посадки в Усинске (Республика Коми) «сильный сдвиг ветра». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Пилот рассказал, что самолет приземлился аварийно из-за сильного бокового ветра. «Вот стойки шасси-то и сложились от этого удара, от сдвига ветра. (...) и вот пришлось эвакуировать», — заявил Котомин.

Он утверждает, что успел сделать все, что мог, и ситуация могла бы быть хуже, так как авиалайнер пришлось сажать при плохой видимости, а порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Котомин отметил, что самолет сел на взлетно-посадочную полосу и «скорость была расчетная». Он заключил, что «стихия их пересилила».

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, Boeing 737-524 мог удариться о землю из-за недолета. Взлетно-посадочная полоса была очищена, однако из-за сильного бокового ветра воздушное судно приземлилось аварийно.

Пассажир самолета случайно заснял посадку: на ролике видно, как лайнер заходит на посадку, а затем ударяется о землю. Из-за сильного удара в самолете отваливается одна из внутренних панелей.

Инцидент произошел в воскресенье, 9 февраля, около 12:40. По информации журналистов, при заходе на посадку у самолета Boeing 737-524 с бортовым номером VQ-BPS подломились задние шасси, и он сел на «брюхо». К месту происшествия вызвали пожарную машину, так как из самолета начал вытекать керосин.

На борту находились 94 человека: 88 пассажиров и 6 членов экипажа. По предварительным данным, два человека, мужчина и женщина, самостоятельно обратились к врачам за помощью.

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Предыстория: Определена причина жесткой посадки Boeing 737 в российском городе
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