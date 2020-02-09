Определена причина жесткой посадки Boeing 737 в российском городе

Определена предварительная причина жесткой посадки пассажирского самолета российской авиакомпании Utair, летевшего из Москвы, в городе Усинске (Республика Коми). Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Лайнер Boeing 737-524 мог удариться о землю из-за недолета. Отмечается, что взлетно-посадочная полоса была очищена и службы готовились принять борт, однако из-за сильного бокового ветра воздушное судно приземлилось аварийно.

Ранее сообщалось, что пассажир самолета случайно снял экстренную посадку: на кадрах, снятых через иллюминатор, видно, как борт заходит на посадку, а затем ударяется о землю. Из-за сильного удара в самолете отваливается одна из внутренних панелей.

Инцидент произошел 9 февраля в 12:40. По информации журналистов, при заходе на посадку у самолета Boeing 737-524 с бортовым номером VQ-BPS подломились задние шасси, и он сел на «брюхо». К месту происшествия вызвали пожарную машину, так как из самолета начал вытекать керосин.

На борту находились 88 пассажиров и 6 членов экипажа. По предварительным данным, два человека, мужчина и женщина, самостоятельно обратились к врачам за помощью.

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