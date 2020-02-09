Появилось видео жесткой посадки самолета в российском городе

В сети появилось видео жесткой посадки пассажирского самолета российской авиакомпании Utair, летевшего из Москвы, в городе Усинске, Республика Коми. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.

На кадрах, снятых пассажиром авиалайнера через иллюминатор видно, как борт заходит на посадку, а затем ударяется о землю. Из-за сильного удара в самолете отваливается одна из внутренних панелей.

Инцидент произошел в 12:40. По информации журналистов, при заходе на посадку у самолета Boeing 737-524 с бортовым номером VQ-BPS подломились задние шасси, и он сел на «брюхо». На борту находились 88 пассажиров и 6 членов экипажа.

По предварительным данным, два человека, мужчина и женщина, самостоятельно обратились к врачам за помощью.

К месту происшествия вызвали пожарную машину, так как из самолета начал вытекать керосин.

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