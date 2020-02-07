Пассажир переломившегося пополам самолета рассказал о странностях на борту

Пострадавший пассажир самолета, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при аварийной посадке в Стамбуле, рассказал о странностях на борту во время полета. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

«Что-то странное происходило с самого начала. Весь полет нас трясло», — отметил Альпер Кулу. Кроме того, по его словам, скорость приземления воздушного судна была выше, чем обычно, и в процессе посадки прозвучало объявление «Вы можете включить свои мобильные телефоны, добро пожаловать в Стамбул».

Сразу после этого, отметил пострадавший, лайнер несколько раз качнулся вправо и влево. «Затем он подскочил и падал где-то 40 метров, будто с холма, потом он разбился на части», — рассказал он, отметив, что в то же время произошла серьезная утечка топлива, и прибывшие на место спасатели объявили об угрозе взрыва самолета.

Самолет авиакомпании Pegasus Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту имени Сабихи Гекчен в среду, 5 февраля. Он прибыл из города Измир, соскользнул с ВПП в процессе посадки, врезался в ограждение и потерпел крушение. Причиной аварии, предварительно, назвали плохие погодные условия. В результате произошедшего, по последним данным, погибли три человека, 179 были госпитализированы.

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