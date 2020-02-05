Число пострадавших при аварийной посадке переломившегося пополам лайнера выросло

Число пострадавших при аварийной посадке самолета, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в Стамбуле, выросло, заявил губернатор города Али Йерликая. Об этом пишет ТАСС.
По словам губернатора, в результате происшествия были госпитализированы 139 человек.
Лайнер авиакомпании Pegasus Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту имени Сабихи Гекчен в среду, 5 февраля. Самолет прибыл из города Измир, соскользнул с ВПП в процессе посадки, врезался в ограждение и потерпел крушение. Всего на борту находились 177 пассажиров.
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