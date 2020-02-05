Пассажирский самолет скатился с взлетной полосы и переломился пополам

Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Турции. Произошедшее попало на видео, запись опубликована в Telegram.
На размещенных в сети кадрах видно, что воздушное судно переломилось пополам, из него выводят людей.
Как уточняет NTV, инцидент произошел в аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле с лайнером авиакомпании Pegasus Airlines, прибывшим из города Измир. Отмечается, что самолет, на борту которого находились 177 пассажиров, соскользнул с ВПП в процессе посадки, врезался в ограждение и потерпел крушение.
По словам министра транспорта страны Ахмета Арслана, в результате произошедшего погибших нет.
4 февраля сообщалось, что в Уфе российский пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В момент разворота лайнер оказался за пределами ВПП краем основной правой стойки шасси.