Выкатившийся за пределы взлетной полосы российский самолет сняли на видео

В Уфе российский пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Произошедшее сняли на видео, запись опубликована в Telegram-канале «360».

Инцидент произошел утром во вторник, 4 февраля, с воздушным судном, следовавшим в московский аэропорт Внуково. Как уточняет «Интерфакс», в момент разворота лайнер на торце ВПП оказался за пределами краем основной правой стойки шасси.

В результате самолет, на борту которого находилось шесть членов экипажа и 183 пассажира, отбуксировали к месту стоянки. Предполагается, что рейс вылетит в пункт назначения с задержкой на 2 часа 50 минут. При этом авиагавань продолжает работу в штатном режиме.

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