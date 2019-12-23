Самолет выкатился за посадочную полосу в российском аэропорту

Авиалайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в российском аэропорту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спецслужбы.

Отмечается, что самолет следовал из Москвы и при посадке сошел с ВВП в аэропорту Кирова. Как пояснил источник, когда лайнер разворачивался, он зацепил одним шасси грунтовку.

Все пассажиры были успешно эвакуированы, никто не пострадал.

В ноябре самолет Embraer 145 авиакомпании American Airlines, выполнявший рейс из Гринсборо (штат Северная Каролина) в Чикаго (штат Иллинойс) выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за ее обледенения во время снежного шторма.

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