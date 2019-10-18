Пассажирский самолет выкатился за пределы посадочной полосы и повис над водой

Пассажирский самолет американской авиакомпании PenAir выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) после приземления на Аляске. Об этом сообщает местное радио KUCB.

Инцидент произошел с самолетом Saab 2000, совершавшим перелет из Анкориджа в Уналаску. На его борту находилось 39 пассажиров и три члена экипажа. По словам управляющей города Уналаска Эрин Рейндерс, пилоты не смогли посадить самолет с первой попытки из-за сильного ветра.

«Им пришлось делать заход на второй круг. Во время второй попытки самолет приземлился и начал замедляться, однако не мог остановиться и в результате выкатился за пределы ВПП», — уточнила Рейндерс.

Из-за жесткого приземления минимум трое пассажиров получили незначительные травмы. На снимках с места происшествия видно, что Saab 2000 буквально повис на небольшом обрыве над водой.

Ранее в октябре российский пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении в региональном аэропорту Певек. Инцидент произошел с лайнером, который следовал из Якутии на Чукотку. На его борту находились 72 пассажира и 6 членов экипажа. Никто не пострадал.

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