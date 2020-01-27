Пассажирский авиалайнер приземлился посреди оживленного шоссе и попал на видео

Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) и приземлился посреди улицы в Иране. Об этом сообщат CNN.

Инцидент произошел с лайнером иранской авиакомпании Caspian Airlines, который следовал из Тегерана в Бендер-Махшехр. Во время посадки перевозивший 135 пассажиров самолет выскользнул с ВПП и попал на оживленное шоссе Махшахр-и-Ахваз (Mahshahr-e-Ahvaz highway).

На видео с места происшествия видно, как автомобили и прохожие окружили воздушное судно. Отмечается, что все пассажиры успешно покинули борт через аварийные выходы. Никто из них не пострадал.

Ранее в декабре Авиалайнер, летевший из Москвы, после приземления выкатился за пределы ВПП в российском аэропорту в Кирове. Как пояснил источник, когда лайнер разворачивался, он зацепил одним шасси грунтовку.

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