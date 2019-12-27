Самолет выкатился за посадочную полосу в Шереметьево

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, Sukhoi Superjet должен был вылететь в Самару. Во время рулежки пилот не рассчитал радиус поворота и съехал с асфальта на грунт.

Никто не пострадал.

Ранее 27 декабря в Казахстане разбился самолет с 95 пассажирами и пятью членами экипажа на борту. При взлете лайнер рухнул на жилые дома. По последним данным, погибли 14 человек, еще более 20 пострадали.

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