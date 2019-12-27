Опубликовано видео с рухнувшим на дома в Казахстане самолетом

Опубликовано видео с рухнувшим на жилые дома в Казахстане самолетом Fokker-100 авиакомпании Bek Air. Запись выложена в Youtube-канале местного издания «Информбюро».

На записи слышно, как женщина комментирует ситуацию. Она говорит, что много людей погибло, многих вытащили и спасли. По ее словам, люди долго дожидаются карет скорой помощи. Спасатели работают на месте происшествия.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air со 100 пассажирами потерпел крушение в районе поселка Кызыл Ту в Алматинской области 27 декабря, в пятницу. На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. По предварительным данным, есть выжившие. В результате крушения погибли по меньшей мере девять человек.

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