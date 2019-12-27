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Названо число погибших при крушении самолета в Казахстане

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В результате крушения самолета авиакомпании Bek Air в Казахстане погибли по меньшей мере семь человек. Об этом сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации, передает ТАСС.

Там уточнили, что лайнер при взлете в аэропорту Алма-Аты потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Незамедлительно начались спасательные работы, возгорания не произошло.

О крушении самолета вблизи Алма-Аты стало известно ранее 27 декабря. На борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа. При взлете лайнер рухнул на жилые дома, после чего там началась эвакуация.

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