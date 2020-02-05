Раненые пассажиры переломившегося пополам самолета попали на видео

Раненые пассажиры самолета, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в Стамбуле, попали на видео очевидцев. Ролик публикует Telegram-канал Life Shot.

На кадрах запечатлен автобус с эвакуированными из переломившегося пополам лайнера авиакомпании Pegasus Airlines. Также видно, как мужчина передвигается по салону с окровавленной салфеткой в руках. Он проходит мимо других пострадавших, один из которых стоит у окна, на его рубашке заметно пятно крови.

Происшествие случилось в аэропорту имени Сабихи Гекчен в среду, 5 февраля. Самолет турецкого перевозчика прибыл из города Измир, соскользнул с ВПП в процессе посадки, врезался в ограждение и потерпел крушение. Сообщается, что в результате инцидента госпитализирован 21 человек из 177 находившихся на борту.

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