Названа причина аварийной посадки переломившегося пополам самолета

Причиной аварийной посадки самолета, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в Стамбуле, стали плохие погодные условия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора города Али Ерликайю.

Всего на борту находились 177 пассажиров. По последним данным, в результате происшествия ранены 120 человек, погибших нет. «Кроме одного-двух человек, их состояние не вызывает опасений. Состояние пилотов также удовлетворительное», — сообщил губернатор.

Лайнер авиакомпании Pegasus Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту имени Сабихи Гекчен в среду, 5 февраля. Самолет прибыл из города Измир, соскользнул с ВПП в процессе посадки, врезался в ограждение и потерпел крушение.

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