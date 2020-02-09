Самолет с 88 пассажирами на борту совершил жесткую посадку в российском городе

Пассажирский самолет российской авиакомпании Utair, летевший из Москвы, совершил жесткую посадку в городе Усинске, Республика Коми. На видео с места событий обратил внимание Telegram-канал Baza.

По данным журналистов сайта «Усинск.Онлайн», инцидент произошел в 12:40. При заходе на посадку у самолета Boeing 737-524 с бортовым номером VQ-BPS произошли проблемы с выпуском шасси, и он сел на «брюхо». На борту находились 88 пассажиров и шесть членов экипажа.

Снявший видео с места событий очевидец утверждает, что никто из пассажиров не пострадал. Однако позже Baza сообщила, что два человека, мужчина и женщина, обратились к врачам за помощью.

На кадрах видно, что к самолету подъезжает пожарная машина. Сообщается, что спасателей вызвали, потому что из самолета начал вытекать керосин.

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