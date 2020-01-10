Российский самолет совершил жесткую посадку в Турции

Пассажирский самолет российской авиакомпании Nordwind, летевший из Москвы, совершил жесткую посадку в Анталье, Турция. Об этом сообщает ТАСС.

По информации местного авиационного портала Airporthaber, инцидент произошел с авиалайнером Airbus A321. Во время рейса в самолете произошло задымление и пилоты запросили экстренную посадку в Анталье.

Из-за жесткого приземления фюзеляж самолета был частично поврежден. Как видно на снимках, опубликованных порталом, стойка шасси пробила корпус воздушного судна.

Согласно Telegram-каналу РБК, источник в российских авиационных властях сообщил, что на борту самолета пассажиров не было, а члены экипажа не пострадали.

В августе самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту армянского города Гюмри. Инцидент произошел в 20:04 по московскому времени. Во время приземления лайнер задел задней частью взлетно-посадочную полосу. В результате повредилась хвостовая часть борта. Отмечается, что на борту находились 173 пассажира.

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