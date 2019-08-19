Российский самолет совершил жесткую посадку в Армении

Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту армянского города Гюмри. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета гражданской авиации Армении, передает «Интерфакс».

Инцидент произошел в 20:04 по московскому времени. Во время посадки самолет задел задней частью взлетно-посадочную полосу. В результате повредилась хвостовая часть борта.

В авиакомпании заявили, что делать выводы о жесткой посадке самолета пока рано, однако есть подозрения на касание хвостовой частью полосы, передает РИА Новости.

Отмечается, что на борту находилось 173 пассажира. По предварительным данным, никто не пострадал.

15 августа самолет Airbus A321 с 226 пассажирами на борту, летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузном поле недалеко от аэропорта Жуковский. По предварительным данным, у лайнера отказали двигатели из-за попавших в них чаек. Пострадали 76 человек. Пилотам присвоили звания Героев России.

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