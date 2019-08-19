«Победа» опровергла жесткую посадку своего самолета в Армении

Авиакомпания «Победа» опровергла сообщения о жесткой посадке своего самолета в аэропорту армянского города Гюмри. Об этом сообщила представитель компании Елена Селиванова. передает «Интерфакс».

«На послеполетном осмотре в Гюмри обнаружено повреждение хвостовой пяты, предназначенной для защиты фюзеляжа. Касание пятой произошло при уходе на второй круг», — сказала Селиванова, добавив, что сообщения в СМИ о жесткой посадке не соответствуют действительности.

В авиакомпании добавили, что за клиентами обратного рейса уже летит резервный борт.

Хвостовая пята — резиновая деталь на хвосте самолета для защиты фюзеляжа в случае касания взлетно-посадочной полосы.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Армении сообщил о том, что самолет «Победы» Boeing, летевший из Москвы, совершил в Гюмри жесткую посадку. На борту находилось 173 пассажира, пострадавших нет.

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