В сливе переговоров экипажа аварийно севшего A321 уличили радиолюбителей

Расшифровку переговоров пилотов самолета Аirbus 321, который 15 августа совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье, могли опубликовать радиолюбители. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Летно-исследовательском институте (ЛИИ) имени М. Громова.

«Работа аэродрома традиционно привлекает внимание любителей авиации, они частенько слушают переговоры на частоте контрольно-диспетчерского пункта ЛИИ», — сказал собеседник агентства.

Также источник ТАСС в ЛИИ, который обслуживает и которому принадлежит взлетно-посадочная полоса аэропорта Жуковский, подтвердил подлинность опубликованных переговоров.

Ранее 17 августа Telegram-канал Baza опубликовал расшифровку переговоров пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которым удалось успешно посадить самолет с отказавшими двигателями в кукурузном поле. Из записи следует, что диспетчеры Жуковского предупредили экипаж лайнера до взлета об «отдельных перелетах птиц».

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлета совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский утром 15 августа. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 76 человек. Причиной возгорания двигателей, по предварительным данным, стало попадание в них птиц. Во время посадки одна из силовых установок самолета отвалилась.

Президент России Владимир Путин 16 августа подписал указ о присвоении командиру воздушного судна и второму пилоту звания Героев России. Остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.

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