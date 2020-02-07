Пассажирский самолет наехал на тянувший его буксир и убил водителя

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Самолет таиландской авиакомпании Nok Air наехал на тянувший его буксир и убил водителя. Последствия аварии попали на видео, запись опубликовало The Bangkok Post.

На размещенных в сети кадрах видно, как воздушное судно на рулежной дорожке наезжает на тягач, продолжает двигаться вперед, но затем спустя некоторое время останавливается.

Инцидент произошел утром в пятницу, 7 февраля, в бангкокском аэропорту Дон Муанг с лайнером, который готовился к вылету в город Накхонситхаммарат. Как сообщил представитель авиагавани, водителю пришлось остановить буксир по техническим причинам, однако лайнер продолжил движение.

В результате произошедшего водитель погиб, его помощник, также находившийся в кабине, получил ранения. Пассажиры вылетели в пункт назначения на другом самолете.

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