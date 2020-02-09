Названа еще одна причина жесткой посадки Boeing 737 в Усинске

Представители авиакомпании Utair заявили, что в аэропорту Усинска (республика Коми), где произошла жесткая посадка самолета Boeing 737-524, были проблемы с системой наведения на взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

В сообщении Utair говорится, что в аэропорту «не работали система точного наведения на полосу ILS и огни подхода к взлетно-посадочной полосе». Однако диспетчеры смогли передать экипажу сведения о состоянии полосы, что позволило командиру и второму пилоту максимально смягчить посадку.

Ранее командир экипажа Котомин Владимир назвал предварительной причиной жесткой посадки «сильный сдвиг ветра». Пилот утверждает, что успел сделать все, что мог, и ситуация могла бы быть хуже, так как самолет пришлось сажать при плохой видимости, а порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Котомин отметил, что самолет сел на взлетно-посадочную полосу и «скорость была расчетная».

По данным информагентства, на рейсе работал опытный экипаж: налет командира воздушного судна превышает 6 900 часов, второго пилота — 3 600 часов.

Согласно информации авиаперевозчика, один пассажир самостоятельно обратился к врачам с ушибом колена. По другим сведениям, пострадавших было двое, мужчина и женщина.

Для анализа полетной информации и определения причин инцидента в Усинск вылетели специалисты авиакомпании.

Согласно данным издания «Подъем», Utair закрыла аэропорт и перенесла завтрашние рейсы из Усинска. Сообщается, что в аэропорт летают только самолеты этого авиаперевозчика, так как он специализируется на маршрутах в северных регионах со сложными климатическими условиями.

Инцидент произошел в воскресенье, 9 февраля, около 12:40. По информации журналистов, при заходе на посадку у самолета Boeing 737-524 с бортовым номером VQ-BPS подломились задние шасси, и он сел на «брюхо». К месту происшествия вызвали пожарную машину, так как из самолета начал вытекать керосин. На борту находились 94 человека: 88 пассажиров и 6 членов экипажа.

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