Пассажирка рухнувшего в Алма-Ате самолета рассказала подробности катастрофы

Пассажирка самолета, который потерпел крушение в казахстанской Алма-Ате, рассказала подробности катастрофы. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, лайнер два раза поднимался и терял высоту, затем был «страшный звук», и самолет стал лететь криво. Также она рассказала, что вылет лайнера из аэропорта задержали. Перед падением самолета она услышала «страшный звук, то ли двигатель, то ли еще что-то». «Все было как в кино: вопли, крики, плач людей. Я потеряла в этот момент дар речи», — добавила пассажирка.

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Лайнер рухнул на жилые дома утром 27 декабря при взлете из аэропорта Алма-Аты. На его борту находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа. По последней информации, в результате крушения погибли девять человек, но данные постоянно обновляются. Россиян среди пассажиров не было. В качестве предварительной причины катастрофы назван отказ двигателя.

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