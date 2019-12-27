Названо количество выживших в авиакатастрофе в Казахстане

В авиакатастрофе с самолетом Fokker-100 выжили 60 человек. Предварительный список выживших опубликован на официальной странице аэропорта Алма-Аты в Facebook.
Сообщается, что им оказана медицинская помощь.
«Интерфакс», в свою очередь, со ссылкой на Горздрав, сообщил о 66 пострадавших, доставленных в больницы Алма-Аты. 12 из них находятся в тяжелом состоянии. Городские власти попросили жителей города сдать кровь пострадавшим в авиакатастрофе.
Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air потерпел крушение в районе поселка Кызылту в Алматинской области 27 декабря, в пятницу. На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. По предварительным данным, есть выжившие. Позже в сети появилось видео с места катастрофы. Количество жертв возросло до 14.