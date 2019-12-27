Разбившийся в Казахстане самолет упал на пустой дом

Дом, на который упал самолет Fokker-100 недалеко от Алма-Аты в Казахстане, оказался пустым. Об этом сообщает РИА Новости.

Заместитель начальника городского департамента по ЧС Ерлан Алибеков рассказал, что дом был строящимся. Также он подчеркнул, что топливо, которым был заправлен самолет, не взорвалось.

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Лайнер рухнул на жилые дома утром 27 декабря при взлете из аэропорта Алма-Аты. На его борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. По последней информации, в результате крушения погибли девять человек, но данные постоянно обновляются. Россиян среди пассажиров не было. В качестве предварительной причины катастрофы назван отказ двигателя.

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