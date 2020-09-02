Раскрыты сроки восстановления авиасообщения между Россией и Китаем

Пассажирские авиаперевозки между Россией и Китаем, прерванные из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений, будут возобновлены в следующем году. Возможные сроки в беседе TourProm.ru раскрыл источник, принимавший участие в обсуждении вопроса в российском правительстве.

«Восстановления авиасообщения между городами России и Китаем, включая курортный Хайнань, следует ожидать не ранее марта-апреля 2021 года», — пояснил собеседник портала.

Кроме того, согласно его информации, запуск рейсов между Москвой и Шанхаем, анонсированный ранее, перенесен как минимум на месяц и запланирован на 1 октября.

Материалы по теме Здесь вам не Китай Чай, дома-монстры и вонючий тофу: что искать российскому туристу в Гонконге Ухань, который победил Город, ставший очагом заражения, открылся после карантина. Как людям удалось побороть коронавирус?

Ранее стало известно о том, что Греция с 7 сентября откроет границу для граждан России. В страну смогут въезжать до 500 российских граждан в неделю. По прибытии они будут обязаны предоставить отрицательный тест на коронавирус методом ПЦР, а также ваучер на отель. Прилететь в страну россияне смогут только через аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона.

Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты осуществлялись только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Позже в этот список вошли Казань, Калининград, Новосибирск. Странами, с которыми перелеты восстановились в первую очередь, стали Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар).

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru