Определена выгода других стран от восстановления Китая

Аналитики определили выгоду азиатских стран, соседствующих с Китаем, от восстановления экономики КНР после пандемии коронавируса. Об этом сообщает CNBC. В инвестиционной компании Invesco уверены, что экономика других азиатских стран тоже в целом улучшится.

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Стратег компании по глобальным рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона Дэвид Чао указывает, что основную роль в этом сыграет восстановление потребительской активности. Но масштабы восстановления будут куда ниже, чем в 2010 году. «Я по-прежнему ожидаю, что китайские акции превзойдут акции развитых рынков, потому что Китай демонстрирует продолжающийся V-образный отскок», — констатировал специалист.

Ранее сообщалось о том, что производство в Китае растет самыми быстрыми темпами почти за десятилетие. Такая динамика свидетельствует о том, что восстановление экономики начинает набирать обороты. Индекс деловой активности — PMI — вырос до 52,8 пункта в июле с июньских 51,2. Это самый быстрый взлет с января 2011 года.

Одновременно в стране начался автомобильный бум: в августе продажи легковых автомобилей выросли на 8,9 процента в годовом выражении — рекордный рост с мая 2018 года. ВВП страны подскочил на 3,2 процента во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря этому Китай смог избежать технической рецессии (падение экономики минимум два квартала подряд), в первом квартале ВВП страны рухнул на 6,8 процента.