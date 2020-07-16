Китайская экономика первой в мире оправилась от коронавируса

Китайская экономика первой в мире оправилась и начала рост после пандемии коронавируса. ВВП страны увеличился на 3,2 процента во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит статистическое управление КНР.

Благодаря росту Китай смог избежать технической рецессии (падение экономики минимум два квартала подряд), в первом квартале ВВП страны рухнул на 6,8 процента. Подъему экономики способствовало ослабление ограничений, ряд стимулирующих мер со стороны властей, а также рост показателей в сельском хозяйстве (на 3,9 процента), промышленности (на 4,4 процента) и других отраслях. Однако за шесть месяцев этого года ВВП сократился на 1,6 процента по сравнению с первым полугодием 2019 года.

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Несмотря на улучшение ситуации в экономике, китайские акции 16 июля продемонстрировали самое сильное падение более чем за пять месяцев. Индекс Shanghai Composite закрылся снижением на 4,5 процента. По мнению аналитиков, опрошенных Reuters, инвесторы стремятся продать акции, потому что опасаются ухудшения китайско-американских отношений и ужесточения денежно-кредитной политики со стороны китайских властей.

В июне компания China Beige Book International (CBB International) прогнозировала, что ВВП Китая снизится в мае-июне 2020 года второй квартал подряд. Эксперты Bloomberg предрекали рост на 1,5 процента. В мае Пекин впервые с 1994 года не стал устанавливать целевые показатели по росту ВВП на 2020 год.