Китай призвали отомстить Великобритании за Huawei

Китайские государственные СМИ призвали отомстить Великобритании за введенные против производителя смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei санкции. Соответствующие материалы опубликованы в издании Global Times и агентстве «Синьхуа». Китайской корпорации ранее запретили заниматься развитием британской сети связи 5G.

В редакционном материале Global Times — англоязычном подразделении официального печатного органа Коммунистической партии Китая «Жэньминь жибао» — говорится о необходимости принятия ответных мер в отношении Великобритании. «Иначе, выходит, мы ограничимся простым запугиванием? Возмездие должно быть публичным и болезненным для Великобритании», — пишут авторы.

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Крупнейшее государственное информагентство Xinhua пишет, что решение Лондона негативно скажется инвестиционной привлекательности Великобритании и деловом климате в стране. «Для государства, которое выступает глобальным финансовым и торговым центром, жизненно важно поддерживать справедливый, открытый и неизбирательный рынок», — говорится в колонке.

14 июля правительство Великобритании запретило Huawei заниматься развитием сетей 5G на территории страны. Местным компаниям с 2021 года будет запрещено закупать оборудование у китайской компании, которая до сих пор была основным поставщиком.

Основанием для решения стали опасения по поводу возможной передачи персональных данных пользователей сетей 5G китайским спецслужбам. Аналогичные обвинения со стороны США в прошлом году привели к санкциям в отношении Huawei и запрету на сотрудничество с ней для американских компаний.