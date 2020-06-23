Экономика Китая оказалась на распутье

Будущее экономики Китая оказалось на распутье из-за противоречивых данных по росту экономики во втором квартале 2020 года. Об этом пишет Bloomberg.

Как следует из исследования компании China Beige Book International (CBB International), ВВП Китая снизится в мае-июне 2020 года второй квартал подряд, что будет означать техническую рецессию. Основные показатели, включая прибыль промышленных компаний, капитальные затраты и объемы розничных продаж, оставались на исторически низком уровне во втором квартале и выросли незначительно по сравнению с первым. Аналитики CBB International не исключили, что падение ВВП ждет Китай и по итогам 2020 года.

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Однако пессимистичный прогноз компании расходится с мнением большинства экономистов, которые ожидают возвращения второй экономики мира к росту уже во втором квартале и предсказывают ей рост по итогам года. Например, эксперты Bloomberg уже пересмотрели свои оценки в отношении ВВП Китая в позитивную сторону. По их мнению, показатель по итогам второго квартала вырастет на 1,5 процента, что позволит избежать технической рецессии. Они также ожидают, что по итогам года ВВП страны увеличится на 1,8 процента.

На фоне пандемии коронавируса и замедления деловой активности экономика Китая обвалилась на 6,8 процента в первом квартале 2020 года. В мае стало известно, что Пекин впервые с 1994 года отказался устанавливать целевые показатели по росту ВВП на 2020 год. Власти объяснили такой шаг неопределенностью в связи с пандемией.

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