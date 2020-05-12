США и Китай приготовились добить мировую экономику

Власти США и Китая приготовились пойти на обострение отношений, вплоть до введения новых заградительных пошлин и разрыва первой части торговой сделки. Об этом свидетельствуют комментарии чиновников, близких к принятию решений, пишет Global Times.

Ситуация может добить мировую экономику, которая, по оценкам многих экспертов, и так из-за пандемии коронавируса впадет в наихудший кризис со времен Второй мировой войны.

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Конфликт двух крупнейших экономик мира стал главным тормозом роста в 2019 году. Стороны начали делать шаги навстречу друг другу только к концу года, а в январе договорились о первой части всеобъемлющего соглашения. Однако в последний месяц в США начались разговоры о необходимости наказать КНР за распространение коронавируса.

Советник Белого дома Питер Наварро в интервью CNBC заявил, что Китаю придется «заплатить по счетам» за не принятые вовремя меры по борьбе с заболеванием.

Он отказался говорить о конкретных мерах, которые могут предпринять США, но дал понять, что считает ответственной за проблемы в американской экономике правящую Коммунистическую партию Китая. Ранее именно такие аргументы служили поводом для установки торговых пошлин.

В свою очередь, в Китае на фоне таких обвинений резко растет желание разорвать сделку и продолжить конфликт. До этого большая часть чиновников склонялась к мысли о компромиссе, но в последнее время господствует идея использовать форс-мажорные обстоятельства для отказа от обязательств. В Пекине считают, что могут воспользоваться беспрецедентными проблемами в США, а также приближающимися президентскими выборами.

Так, эксперт Китайской академии социальных наук Гао Линъюнь (Gao Lingyun) указывает, что сейчас КНР куда лучше готова к противостоянию с США, потому что знает, как нанести ответный удар американской экономике.

В настоящее время Трамп утверждает, что не намерен отказываться от условий первой фазы торговой сделки с Китаем, но хочет убедиться, что тот исполняет свои обязательства.

В рамках подписанных соглашений Пекин должен в ближайшие два года закупить в США товаров и услуг на 200 миллиардов долларов. Однако вероятность таких закупок резко снижается, если Вашингтон действительно решит отказаться от части долговых обязательств перед Китаем.

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