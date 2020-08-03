Китайская экономика начала восстанавливаться быстрыми темпами

Производство в Китае растет самыми быстрыми темпами почти за десятилетие. Такая динамика свидетельствует о том, что восстановление экономики начинает набирать обороты, пишет CNN.

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Индекс деловой активности (PMI) вырос до 52,8 пункта в июле с июньских 51,2. Это самый быстрый взлет с января 2011 года. Экономист Джулиан Эванс-Притчард отмечает, что увеличение производства может компенсировать плохую динамику в других областях, включая сферу услуг. Дополнительный стимул сектору придает пакет поддержки со стороны государства объемом 500 миллиардов долларов.

Однако аналитики указывают на слабые места экономики Китая. Экспорт сокращается семь месяцев подряд, поскольку коронавирус негативно влияет на спрос. Рынок труда также находится в кризисе. «Мы предупреждаем, что показатели PMI могут снизиться в ближайшие месяцы, поскольку во всем мире темпы восстановления замедляются», — отмечают эксперты финансовой компании Nomura.

Китайская экономика первой в мире начала рост после пандемии коронавируса. ВВП страны вырос на 3,2 процента во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.