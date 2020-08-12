В Китае снова обнаружили коронавирус

В провинции Аньхой на востоке Китая вновь обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом пишет Reuters.

Вирус нашли на упаковке креветок, которые прибыли в партии импортных продуктов из Эквадора. Товар, о котором идет речь, купил один из ресторанов в городе Уху. Инфекцию обнаружили, когда местные власти проводили инспекцию. В заведении отметили, что упаковка все время лежала в холодильнике, а товары, хранившиеся рядом с креветками, уже отправили на проверку.

Reuters добавляет, что днем ранее в восточной провинции Шаньдун на упаковке импортных замороженных морепродуктов также обнаружили коронавирус. Откуда привезен товар, не уточнялось.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 12 августа превысило 20,2 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.