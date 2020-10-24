Президент Польши заразился коронавирусом

Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом, тест он сдал накануне, сообщил его пресс-секретарь Блажей Спихальский. Его цитирует РИА Новости в субботу, 24 октября.

По словам пресс-секретаря, Дуда чувствует себя хорошо.

Последняя зарубежная поездка Дуды была в Киев 11-13 октября. Он встречался с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

17 октября стало известно о выявлении COVID-19 у президента Южной Осетии Анатолия Бибилова. Отмечалось, что он продолжает работать дистанционно. Пресс-секретарь президента ранее тоже сообщила о положительном тесте на COVID-19.

В начале октября президент США Дональд Трамп заразился коронавирусом. У его супруги Мелании также оказался положительный тест. Он рассказал, что быстро выздороветь ему помог экспериментальный препарат из антител, который «уничтожил вирус». Считается, что американский лидер мог заразиться от своей помощницы Хоуп Хикс, у которой симптомы заболевания проявились 30 сентября.