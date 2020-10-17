Президент Южной Осетии заразился коронавирусом

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов получил положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. Вместе с ним заразился и исполняющий обязанности главы кабинета министров республики Геннадий Бекоев, сообщает РИА Новости.
В пресс-службе главы государства рассказали, что Бибилов переносит инфекцию в легкой форме и не прерывал рабочий процесс, перейдя на удаленный режим. Состояние Бекоева не уточняется. Кроме того, пресс-секретарь президента ранее тоже сообщила о положительном тесте на COVID-19.
Всего за сутки в Южной Осетии выявили 57 случаев заражения, их число достигло 227. Кроме того, в республике зафиксировали первый случай смерти от коронавируса. Как сообщила главный санитарный врач Марина Кочиева, это была 88-летняя женщина, течение инфекции у нее осложнялось сопутствующими заболеваниями.
Южная Осетия месяц назад открыла границу с Россией, где начался прирост новых заболевших с начала осеннего эпидемического сезона. 16 октября впервые с начала пандемии суточный прирост превысил отметку в 15 тысяч новых случаев. Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщал, что фаза роста числа больных, согласно законам эпидемиологии, продлится в среднем около двух инкубационных периодов, а именно — 28 дней. Подъем заболеваемости продлится до первой декады декабря.
Всего с начала пандемии коронавирусом заразились более 1,37 миллиона человек. Из них более миллиона выздоровели, примерно 23,7 тысячи — скончались.