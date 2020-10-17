Россия создаст уникальный останавливающий размножение коронавируса препарат. Об этом сообщает главный аллерголог-иммунолог Минздрава, академик РАН Рахим Хаитов, передает РИА Новости.

По его словам, российские ученые разработали средство, которое прицельно останавливает репликацию вируса. Хаитов отметил, что препарат, у которого нет аналогов в мире, уже находится на стадии доклинических испытаний.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что началось исследование первой российской вакцины от коронавируса «Cпутник-V» на добровольцах старше 60 лет. Он отметил, что для данной категории пациентов необходимо выработать специальные параметры вакцинации.

В России разработано три вакцины, 15 августа зарегистрировали «Спутник V» от центра имени Гамалеи. Вторая — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» — получила регистрацию 14 октября. Над третьим препаратом работает центр имени Чумакова, он проходит стадию испытаний. Как объяснил главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, вакцины отличаются друг от друга способами создания, но их суть одинакова — они должны помочь организму выработать белок, который вызовет иммунный ответ.