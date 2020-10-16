Роспотребнадзор назвал самую уязвимую группу работающих россиян перед COVID-19

Большинство заразившихся коронавирусом являются офисными работниками. Об этом в интервью Первому каналу заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

«Максимальный удельный вес среди работающего населения, заболевшего сегодня, — это люди, которые работают в офисе», — сказала главный санитарный врач.

Также она отметила, что неукоснительное соблюдение правил профилактики распространения вируса «абсолютно точно даст снижение сегодняшнего уровня в течение ближайших двух недель».

Ранее Попова призналась, что абсолютно действенное лекарство против COVID-19 отсутствует.

В России разработано три вакцины, 15 августа зарегистрировали «Спутник V» от центра имени Гамалеи. Вторая — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор», она получила регистрацию 14 октября. Над третьим препаратом работает центр имени Чумакова, она проходит стадию испытаний. Как объяснил главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, вакцины отличаются друг от друга способами создания, но их суть одинакова — они должны помочь организму выработать белок, который вызовет иммунный ответ.