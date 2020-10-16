Попова заявила об отсутствии абсолютно действенного лекарства от COVID-19

Абсолютно действенное лекарство против COVID-19 отсутствует. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Первому каналу, передает ТАСС.

По словам Поповой, это «главное, чего у нас сегодня нет».

Ранее глава Роспотребнадзора рассказала, что волна коронавируса поднялась одномоментно во всей стране, и теперь он есть во всех субъектах Российской Федерации — весной COVID-19 распространялся по регионам постепенно. Она связала это с тем, что не все россияне ответственно относятся к мерам предосторожности, и заявила, что из-за этого есть риск переступить нынешний порог заражаемости.

В России разработано три вакцины, 15 августа зарегистрировали «Спутник V» от центра имени Гамалеи. Вторая — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор», она получила регистрацию 14 октября. Над третьим препаратом работает центр имени Чумакова, она проходит стадию испытаний. Как объяснил главный научный сотрудник центра имени Гамлеи Анатолий Альтштейн, вакцины отличаются друг от друга способами создания, но их суть одинакова — они должны помочь организму выработать белок, который вызовет иммунный ответ.