Роспотребнадзор рассказал об одномоментном подъеме COVID-19 по всей России

Волна COVID-19 поднялась одномоментно по всей России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Первому каналу.

Попова уточнила, что весной волна пандемии распространялась по регионам постепенно. Она подчеркнула, что остановить рост заражений можно только следуя мерам безопасности — часть людей, по ее словам, относится к ситуации безответственно. Из-за этого есть риск переступить нынешний порог заражаемости.

Глава Роспотребнадзора связала рост новых случаев заражения среди россиян с увеличением числа источников заражения — по ее словам, теперь они есть во всех субъектах Российской Федерации и практически во всех городах.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эпидемия коронавируса распространяется по стране «очень сильно», но ситуация находится под контролем. По его словам, принимаются меры, чтобы подвигнуть граждан соблюдать меры предосторожности.

За последние сутки в России впервые заразились более 15 тысяч человек — общее число составило 15 150. На 16 октября зафиксировано 8485 выздоровления и 232 летальных исхода. С начала пандемии число новых случаев коронавируса достигло 1 369 313, выздоровели 1 056 582 россиянина, умерли 23 723.