Россиянам назвали сроки выхода на плато по коронавирусу

Россия может выйти на плато по коронавирусу к концу ноября, когда большинство людей адаптируется к зиме. Такие сроки назвал руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов, передает «Интерфакс» в пятницу, 16 октября.

По его словам, к тому времени «кто слабее — переболеют, остальные адаптируются к зиме, произойдет своего рода переключение иммунитета».

На ситуацию с коронавирусом, по мнению Шестопалова, влияет не столько сезонный рост заболеваемости ОРВИ, сколько климатический фактор — похолодание и сырость. В южных странах, таких как Таиланд, заболеваемость остается низкой, отметил эксперт. В связи с этим и вклад в ситуацию с коронавирусом вернувшихся из отпусков россиян минимален, считает Шестопалов.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что рост новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией продолжится до первой декады ноября. Он напомнил, что Россия в настоящий момент находится в фазе, которая, в соответствии с законами эпидемиологии, продлится в среднем около двух инкубационных периодов, а именно — 28 дней.