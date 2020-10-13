Россиянам назвали условие выхода на плато по коронавирусу через неделю

Плато по коронавирусу в России, возможно, будет достигнуто через неделю, однако для этого требуется соблюдать противоэпидемические меры. Такое условие назвал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, передает РИА Новости во вторник, 13 октября.

«Вряд ли это будет какой-то острый пик, но на плато, скорее всего, выйдет скоро. Я думаю, что, возможно, через неделю выйдет», — сказал Альтштейн.

Ранее заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявляла, что Россия выйдет на плато по коронавирусу в течение следующих 10-20 дней. Она уточнила, что должно пройти минимум 1,5 инкубационных периода для выхода на плато.

За последние сутки в России выявили 13 868 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего заразившихся — в Москве (4618), Санкт-Петербурге (557) и Московской области (420). Всего с начала пандемии в России зафиксировано 1 326 178 случаев коронавируса в 85 регионах.