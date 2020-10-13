В России выявили свыше 13 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили 13 868 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале во вторник, 13 октября.

Больше всего заразившихся — в Москве (4618), Санкт-Петербурге (557) и Московской области (420). В Чукотском и Ненецком автономных округах суточный прирост оказался меньше всего — 2 и 3 человека соответственно. Кроме того, за последние сутки 244 пациента с коронавирусом скончались, еще 7550 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России выявлено 1 326 178 случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 22 966 летальных исходов, еще 1 031 785 человек выздоровели.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что среднесуточные показатели заражения коронавирусом в России за семь дней составляют 8 человек на 100 тысяч населения. По ее словам, в разные дни это может быть 7,5 либо «чуть больше или меньше». Она добавила, что в Израиле показатель равен 54, в Бельгии и Франции — 28, в Нидерландах — 27, в Великобритании — 22, в Испании — 21.